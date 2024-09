Twitter voltou? Aplicativo do X volta a funcionar no Brasil; entenda

Rede pertence a Elon Musk - Foto: Reprodução

O aplicativo do X, antigo Twitter, voltou a funcionar para alguns usuários no Brasil na manhã desta quarta-feira, 18. O aplicativo estava proibido de funcionar no país até então.

O retorno ocorreu apenas no aplicativo, tanto na versão Android quanto iOS. Através de navegadores como Google Chrome e Safari, no entanto, a plataforma ainda segue fora do ar.

Urgente: Volta do Twitter é apenas pane temporária e X deve cair novamente

Ainda não se sabe se há decisão oficial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando a volta da rede social.

A multa que o X devia ao Brasil foi paga recentemente após o governo confiscar, via decisão judicial, R$ 18.35 milhões da Starlink, outra empresa de Elon Musk.