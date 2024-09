Volta do Twitter é apenas pane temporária e X deve cair novamente

X é de Elon Musk - Foto: Divulgação

Usuários do X, antigo Twitter, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira, 18, com o retorno da rede social. A volta, entretanto, deve ser breve, pois é causada por uma instabilidade de alguns provedores de internet.

Ainda não há decisão de Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizando a volta da rede social.

Uma fonte do Portal A TARDE ligada ao STF confirmou que a volta do Twitter é provocada por uma mera pane temporária.

O X foi banido do Brasil por não ter nenhum representante legal da empresa. Além disso, a rede social de Elon Musk foi multada por não cumprir decisões judiciais relacionadas ao apagamento de contas por compartilhar conteúdo antidemocrático, além de outros crimes.

Em contato, com o A Tarde, a assessoria de imprensa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que nenhuma recomendação foi repassada para as empresas solicitando o retorno do aplicativo.

Além disso, o órgão informou que está verificando os casos do retorno da rede social.