Secretário da equipe de Silvio é demitido após denúncias de assédio

A maioria dos casos foram registrados por funcionárias mulheres - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O secretário da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos foi demitido pelo governo Lula. Cláudio Augusto Vieira da Silva era da equipe de Silvio Almeida e também foi denunciado por assédio.



Segundo informações do blog Basília Rodrigues da CNN, são ao menos 14 denúncias de assédio moral. A maioria registrada por funcionárias mulheres. A apuração dos casos, no entanto, não avançou na gestão anterior.



Com a chegada da nova ministra na pasta, Macaé Evaristo, novas reclamações surgiram e as investigações foram reabertas.

As alegações contra Cláudio Augusto vão desde ameaças de exoneração de funcionários, desqualificação de subordinados a críticas às mulheres que estão em licença-maternidade.



A exoneração foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira. Segundo fontes da pasta, Macaé Evaristo ainda analisa outros casos. Novas demissões não estão descartadas.