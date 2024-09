Ex-aluna denuncia Silvio Almeida por assédio sexual: "Me beijou"

Ele foi demitido da pasta no dia 6 deste mês - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Uma nova denúncia sobre assédio recaiu sobre o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Desta vez, as acusações foram feitas por uma ex-aluna do ex-membro do governo Lula (PT), que cursava direito na Universidade São Judas, em São Paulo, em 2007.

Os relatos da mulher foram dados em entrevista à coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles, nesta segunda-feira, 16, que contou que os supostos casos começaram no segundo semestre daquele ano, em um evento na universidade.

“A gente estava conversando quando ele [Silvio Almeida] chegou. Eu não me sentia muito à vontade com a presença dele, então dei um passo para trás para evitar cumprimentá-lo. Ele me olhou e falou assim: ‘Você não vai me dar um beijo com essa sua boca gostosa, não?’. Aí eu travei e ele me puxou, me deu um beijo no canto da boca, quase meio lábio. Entrei em choque e saí da roda de pessoas. Todos os outros continuaram”, afirmou.

Ela, que preferiu não se identificar, ainda descreveu o comportamento de Silvio como “predador sexual”. “É um predador sexual, não precisa ser da área do direito para saber.”

Em 2006, um ano antes do episódio narrado, de acordo com informações do colunista, Silvio Almeidahavia sido professor da estudante no curso de direito, na disciplina filosofia.



“Ele tinha um comportamento de medir com o olhar, morder os lábios quando ele olhava para a gente. O jeito que ele abraçava a gente, pegava um pouco abaixo do seio. Era escancarado, fora do normal", disse ao colunista.

No último dia 6, Silvio Almeida deixou a cadeira dos Direitos Humanos, após ser demitido pelo presidente Lula (PT). O movimento aconteceu devido às denúncias acolhidas pela organização Mee Too Brasil, reveladas pelo portal Metrópoles. Entre as vítimas do caso está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ele nega as acusações.