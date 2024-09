Assédio: MPT investiga denúncias contra ex-ministro Silvio Almeida

Silvio Almeida deixou o Ministério dos Direitos Humanos na última sexta-feira, 6 - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O Ministério Público do Trabalho(MPT) abriu um inquérito civil para investigar relatos de assédio sexual e moral no Ministério dos Direitos Humanos, após denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida, demitido pelo presidente Lula (PT).

Leia mais

>> Silvio Almeida procura terreiro de candomblé após demissão

>> Detalhe pode mudar rumo das investigações contra Silvio Almeida

A investigação foi instaurada na última segunda-feira, 9, por iniciativa do órgão, após vir à tona os supostos casos, que tem entre as vítimas a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco. A irmã da vereadora Marielle, assassinada em março de 2018, inclusive, confirmou a prática durante conversa com demais ministros.

Veja também

>> Anielle confirma assédio de Silvio Almeida a ministros

>> Ministro reage a acusação de assédio e anuncia medidas contra denúncia

O MPT também apura denúncias de assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos durante a gestão de Almeida. Segundo o UOL, dez procedimentos internos foram abertos até janeiro deste ano. Desde o começo do governo, 31 pessoas pediram demissão.

Com a exoneração do ex-titular da pasta, o presidente Lula (PT) nomeou a deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG), para assumir o comando da pasta.