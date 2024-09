Anielle confirma assédio de Silvio Almeida a ministros

Ministro foi acusado de cometer assédio sexual contra diversas mulheres do governo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco, confirmou a colegas ministros nesta sexta-feira, 6, que foi vítima de assédio por parte do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A informação é do UOL.

De acordo com a reportagem, a ministra disse a colegas de ministérios que foi vítima de importunação sexual e assédio por parte de Sílvio.

O ministro, que deve ser demitido nas próximas horas, foi acusado de cometer assédio contra diversas mulheres, entre elas a ministra Anielle.

O presidente Lula, inclusive, deu uma forte declaração sobre o caso e a possível saída do ministro do governo.

“Eu estou em uma briga danada contra a violência contra mulheres. Meu governo tem a prioridade de fazer com que as mulheres se transformem em uma parte importante na política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Mas acho que não é possível a continuidade [do ministro] no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso com alguém que seja acusado de assédio”, disse o presidente.

Anielle conversou hoje com outros ministros no Palácio do Planalto. Participaram da reunião o CGU (controlador-geral da União), Vinicius Carvalho, o AGU (advogado-geral da União), Jorge Messias, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck.