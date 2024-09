Lula define futuro de Silvio Almeida: “Não é possível a continuidade”

Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de ter assediado sexualmente mulheres que trabalham na administração federal - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Depois de o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ser acusado de ter assediado sexualmente mulheres que trabalham na administração federal, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o presidente Lula afirmou nesta sexta que não será possível sua continuidade no governo. A fala ocorreu durante emtrevista à rádio Rádio Difusora Goiana.

Para Lula, devido a prioridade que ele e seu governo tem demonstrado em relação às mulheres, não tem certeza da permanência do ministro no cargo.

Leia também:

>> Ministro reage a acusação de assédio e anuncia medidas contra denúncia

>> Governo cobra explicação de Silvio Almeida sobre denúncias de assédio

“Eu estou em uma briga danada contra a violência contra mulheres. Meu governo tem a prioridade de fazer com que as mulheres se transformem em uma parte importante na política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio”, disse Lula.



E garantiu que deve haver uma apuração correta. “Mas acho que não é possível a continuidade [do ministro] no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso com alguém que seja acusado de assédio”, completou o presidente.

Pedido de demissão

De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, Lula quer que Silvio Almeida se demita de ministério. Apesar disso, Lula ainda vai conversar pessoalmente com Anielle e com Silvio Almeida.

Segundo o colunista, a avaliação de Lula e de ministros é que Almeida deve fazer sua defesa fora do cargo, para não comprometer a política de direitos humanos ou tornar do governo uma crise que é do ministro.