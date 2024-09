Governo cobra explicação de Silvio Almeida sobre denúncias de assédio

Ministro Silvio Almeida é acusado de assédio sexual - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governo Lula se posicionou diante das denúncias de assédio sexual supostamente cometido pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Em nota à imprensa enviada na madrugada desta sexta-feira, 6, o Palácio do Planalto reconheceu a gravidade da situação e afirmou que o caso está sendo tratado com rigor e celeridade.

O governo federal comunicou que Silvio Almeida foi chamado, ainda na noite de quinta, 5, para prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias.

Ainda conforme a nota, o próprio ministro informou que irá encaminhar ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República para que investiguem o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração.

Entenda o caso

Os supostos casos de assédio sexual realizado pelo ministro vieram à tona nesta quinta-feira, 5, após uma matéria divulgada pela coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles. A publicação aponta como uma das vítimas do gestor a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle Franco.

A organização Me Too Brasil confirmou ter recebido denúncias de assédio sexual contra o ministro. De acordo com a entidade, as vítimas foram atendidas por seus canais e receberam apoio psicológico e jurídico. A organização preservou as supostas vítimas de Silvio.

A denúncia do suposto assédio sexual de Silvio Almeida contra Anielle Franco já circulava há meses entre outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Para o portal Metrópoles, pelo menos quatro ministros do governo e auxiliares diretos de Lula relataram que já tinham ouvido relatos do suposto comportamento inapropriado de Silvio contra Anielle.

Na noite de ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu com ministros a situação. Lula conversou com Alexandre Padilha (PT), ministro das Relações Institucionais; Jorge Messias, advogado-geral da União; e Paulo Pimenta (PT), titular da Secretaria de Comunicação da Presidência. Caberá a Padilha a missão de falar em nome do Planalto sobre o episódio.

Veja a nota na íntegra:

O ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele.

O próprio ministro Silvio informou que irá encaminhar ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República para que investiguem o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração.

O Governo Federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem.

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.