Lula dá semana de descanso para Anielle após saída de Silvio Almeida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira, 9, um período de cinco dias de férias para a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), apontada como uma das supostas vítimas de assédio e importunação sexual de Silvio Almeida.

Anielle ficará afastada das atividades do ministério entre os dias 9 e 13 setembro (sexta-feira). Na mesma edição, Macaé Evaristo foi nomeada ministra dos Direitos Humanos no lugar de Esther Dweekm, que assumiu o cargo de forma interina após a exoneração do então titular.

Após a exoneração de Silvio Almeida, Anielle Franco se manifestou em nota à imprensa. “Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi”, escreveu a ministra.