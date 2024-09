Silvio Almeida procura terreiro de candomblé após demissão

Silvio Almeida deixou o Ministério dos Direitos Humanos - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, procurou ajuda espiritual em um terreiro de candomblé no seu primeiro final de semana após a demissão da pasta, na última sexta-feira, 6.

Silvio estaria "abatido" com a demissão e a repercussão do caso, e decidiu buscar o espaço religioso em Brasília. Antes disso, na reunião que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assistida por Ricardo Lewandowski (Justiça), Vinicius Carvalho (CGU) e Jorge Messias (AGU), Silvio chorou e falou sobre sua família. A informação é de Igor Gadelha, e m sua coluna no portal Metrópoles.

Silvio, que é agora é centro de um inquérito da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso, foi substituído de forma interina por Esther Dweek, ministra da Gestão. Na segunda, 9, Lula anunciou Macaé Evaristo (PT) como nova titular dos Direitos Humanos e Cidadania.