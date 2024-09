Janja se declara para nova ministra dos Direitos Humanos; veja

Janja parabeniza Macaé Evaristo, nova ministra do governo Lula - Foto: Reprodução | Instagram

A primeira-dama Janja da Silva deu as boas vindas para a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, em publicação nas redes sociais.

No post, Janja parabeniza Macaé, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 10, após a exoneração de Silvio Almeida, e disse que a deputada mineira, agora ministra, vai ajudar a "renovar a esperança" no processo de reconstrução dos direitos humanos no Brasil.

“Bem-vinda, Macaé. Seu sorriso vai renovar nossa esperança na união e reconstrução pelos direitos humanos no Brasil”, escreveu a primeira-dama.

Macaé vai suceder Silvio Almeida, demitido do governo após denúncias de assédio e importunação sexual. Entre as supostas vítimas, está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT).