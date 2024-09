Ministro André Mendonça é relator do caso de Silvio Almeida no STF

Investigação seguirá para a primeira instância - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, foi escolhido para ser o relator do pedido de investigação da Polícia Federal sobre supostos assédios sexuais cometidos pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

O magistrado ficará responsável por dar sequência ou não às apurações das denúncias na Suprema Corte. Caso entenda de forma contrária, a investigação seguirá para a primeira instância.

O sorteio acontece após a Polícia Federal (PF) enviar ao STF os elementos reunidos até o momento sobre o caso.

As denúncias, contudo, foram negadas por Almeida, que considerou as acusações sobre as "ilações absurdas". Em nota após sua demissão, disse que provará sua inocência.