Assessores do ex-ministro Silvio Almeida são acusados de assédio moral

Os assessores do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, são acusados de assédio moral por ex-funcionários da pasta. As denúncias foram formalizadas na Corregedoria da pasta. As informações são do portal Metrópoles

Os casos vieram à tona após as acusações de assédio sexual cometidas por Almeida, sendo uma das vítimas, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ele foi demitido pelo presidente Lula (PT), na última sexta-feira, 6.

Entre as queixas, conforme o portal, estão pressões constantes, imposição de tarefas inviáveis e desrespeito a leis trabalhistas.

Os ex-colaboradores ainda relataram que o ambiente de trabalho na assessoria de comunicação da pasta, à época, comandada por Ruy Conde, era marcado “por cobranças excessivas e perseguições direcionadas a equipes que atuaram em gestões anteriores”.

