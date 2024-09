Silvio Almeida avança contra Me Too após vazamento de denúncias

Silvio Almeida foi demitido após vazamento de denúncias - Foto: Divulgação | Ministério dos Direitos Humanos

A defesa do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, entrou com uma notificação contra a ONG Me Too, após o vazamento das denúncias de supostos atos de assédio sexual, que culminou na sua demissão.

De acordo com o portal Uol, a defesa de Silvio, que deixou a pasta no dia 6 de setembro, questionou na notificação extrajudicial a forma que essas denúncias anônimas teriam sido vazadas, usando como argumento a Lei Geral de Proteção de Dados.

"O consentimento das [supostas] vítimas não dispensa a manutenção do sigilo relativo aos dados, uma vez que envolvem denúncias passíveis de tratamento por parte de autoridades do poder público", diz trecho da notificação.

Uma das supostas vítimas de Silvio é a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT). O ex-ministro negou todas as acusações e disse ser vítima de perseguição.