Importunações de Silvio Almeida começaram em 2022, diz Anielle à PF

Anielle é apontada como uma das supostas vítimas de Silvio Almeida - Foto: Divulgação | Ministério dos Direitos Humanos

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), afirmou, em depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, 2, que as importunações de Silvio Almeida com ela começaram ainda na transição para o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no final de 2022.

A informação é do blog de Andreia Sadi, do portal G1. Anielle prestou depoimento no inquérito que apura a conduta de Silvio, ex-ministro dos Direitos Humanos, demitido após a divulgação de denúncias de assédio moral e sexual. Segunda a ministra, os episódios foram ganhando mais força com o passar do tempo, chegando à importunação sexual.

Ainda de acordo com a publicação, as ações de Silvio Almeida também ocorreram em viagens internacionais do governo. Ele deixou a pasta em setembro, sendo substituído por Macaé Evaristo (PT).