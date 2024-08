Snoop Dogg fatura R$ 2,8 mi por dia nas Olimpíadas, diz empresário

Snoop Dogg posa antes da final do skate park masculino - Foto: Ímpar ANDERSEN/AFP

O 'rolé aleatório' do rapper Snoop Dogg virou uma das atrações dos jogos olímpicos de Paris. O artista, que até chegou a aparecer levando a pira olímpica, está gastando cerca de R$ 2,8 milhões por dia, na cidade luz.

A informação foi do empresário Henry McNamara, obtida durante um jantar com a participação de um executivo da NBC. A emissora detém os direitos de transmissão das Olimpíadas nos Estados Unidos.

O artista icônico tem aparecido nas mais diversas modalidades para apoiar atletas norte-americanos.

"Sentei perto de um executivo da NBC no jantar. Ele disse que Snoop recebe US$ 500 mil por dia, mais despesas, para estar aqui promovendo as Olimpíadas. De "Gin e Juice" para alguns milhões para ser uma celebridade nas Olimpíadas. Que mundo", postou no X (antigo Twitter).



McNamara é considerado pela Forbes como um dos jovens empresários mais influentes do mundo.



O jornal "The Post", diz que Snoop está ajudando a impulsionar um pico de audiência na NBC. A produtora executiva da cobertura, Molly Solomon, descreveu o rapper como um "embaixador da felicidade".

Veja algumas aparições de Snopp Dogg nas Olimpíadas de Paris:

Snoop Dogg (2ºD), rapper e produtor musical dos EUA, comparece sentado ao lado da empresária e escritora americana Martha Stewart (3ºD) à final de adestramento por equipes equestres | Foto: Henrik Montgomery / TT / TT NEWS AGENCY / AFP

O ex-snowboarder e skatista norte-americano Shaun White e o rapper e comentarista esportivo norte-americano da emissora NBC Snoop Dogg (D) assistem à rodada de 8 lutas do florete masculino durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 no Grand Palais em Paris | Foto: Franck FIFE / AFP