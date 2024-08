Sobrinha de Ivete se casa nos Estados Unidos; veja fotos

Mãe de Camila Nunes, Monica San Galo, fez homenagem para casal - Foto: Reprodução | Instagram

Em uma cerimônia intimista entre familiares e amigos, a sobrinha de Ivete Sangalo, que também é cantora, se casou. A psicóloga e o diretor de uma empresa, disseram “sim” nos Estados Unidos, no último sábado, 3.

A mãe de Camila, Monica San Galo, compartilhou registros do matrimônio nas redes sociais nos últimos dias. A também cantora e compositora compartilhou uma “carta de amor” feita por ela para a filha.

Camila e seu pai Paulinho | Foto: Reprodução | Instagram

Além disso, também compartilhou um verso da bíblia em uma foto da filha com o esposo. Ivete Sangalo também fez uma publicação nas redes sociais sobre o casamento. “Nada mais especial do que ver quem vc ama feliz! Camila Nunes e Alex Brehier, vocês merecem todo amor do mundo. Que dia mais lindo e quanta coisa boa está por vir. Amo vocês’, escreveu a cantora.

| Foto: Reprodução | Instagram

Diversos famosos comentaram na publicação. Entre eles, Claudia Leitte, Adriane Galisteu, entre outros. Em um estilo clássico, Camila se casou com um vestido feito pela Elizabeth Marie Noivas, que abriga as lojas exclusivas de grifes internacionais Rosa Clará e Demétrios na Bahia. Além de ter escolhido um buquê de rosas.

Veja momentos: