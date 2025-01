Sofrência e cerveja: ChatGPT cria propostas para Gusttavo Lima

A imagem de Gusttavo Lima na Esplanada dos Ministérios foi criada pela inteligência artificial do X - Foto: Imagem gerada por IA

O anúncio do cantor sertanejo Gusttavo Lima à candidatura da Presidência da República nas Eleições de 2026 provocou reações de todos os tipos no meio político, na internet e nas rodas de conversa dos brasileiros.

Em uma pergunta da reportagem do Metropoles ao ChatGPT, a inteligência artificial criou uma a lista de promessas de campanha fictícias e bem-humoradas para Gusttavo Lima como candidato à Presidência do Brasil. O slogan seria: “Se é pra sofrer, que seja com cerveja barata e um Brasil melhor!”.

O programa deu opções como “Auxílio Sofrência", onde todos os brasileiros que sofreram com o fim de um relacionamento terão direito a um vale-churrasco e uma playlist personalizada. "Mais eventos ao ar livre", com o objetivo de criar o “Dia Nacional do Buteco”, com shows gratuitos em praças públicas de todo o país.

No entanto, a reportagem do Portal A TARDE também foi checar propostas e se deparou com promessas inusitadas. Confira abaixo:

"Todo mundo terá um boteco na esquina de casa"

Projeto "Mais Botecos para o Brasil" – garantindo música ao vivo e cerveja gelada em todos os bairros.

"Toda sexta-feira será feriado nacional do Esquenta do Gusttavão"

Um dia inteiro dedicado ao churrasco, cerveja e modão no som.

"Criação do Ministério do Modão e da Sofrência"

Missão: espalhar o sertanejo pelo mundo e ensinar técnicas de superação após um chifre.

"Redução nos impostos do comércio de pinga, cerveja e chapéus de cowboy"

É o Governo do Embaixador desburocratizando os ícones do sertanejo.

"Semana Nacional da Sofrência"

Uma semana inteirinha para ouvir músicas sobre amores perdidos e tomar aquela gelada sem julgamentos.

"Hino nacional regravado no ritmo do modão"

Para ser cantado com emoção em todas as rodadas do bar e competições internacionais.

"Aplicativo Chama o Embaixador para eventos públicos e privados."

Gusttavo Lima promete comparecer pessoalmente para cantar nos comícios e resolver tretas políticas com o violão em mãos.

"Churrasco universal no Ano Novo!"

Todo município terá patrocínio oficial para organizar eventos de virada de ano com carne, cerveja e shows ao vivo no comando do Embaixador.

"Criação do Plano Nacional de Sofrência Assistida"

Psicólogos, rodadas de cerveja e playlists personalizadas para quem terminou um relacionamento recentemente.

"Mudança no horário eleitoral obrigatório: agora com Gusttavão cantando em lives semanais"

Nada de discursos monótonos – só modão e propostas musicais.

"Todo CPF tem direito a pelo menos um ingresso pra show do Gusttavo Lima por ano"

Afinal, um país feliz é aquele que canta junto.

"Reforma na decoração do Palácio do Planalto"

Agora terá cactos, chapéus de couro e um palco pra música ao vivo.