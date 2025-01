Wesley Safadão declara apoio a Gusttavo Lima como presidente

Wesley Safadão e Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Wesley Safadão se posicionou sobre o desejo do colega de profissão Gusttavo Lima de concorrer à presidência em 2026. Em um story publicado no Instagram nessa quinta-feira, 2, ele mostrou o print de uma chamada de vídeo com o amigo.

“Falando com o meu presidente”, escreveu na imagem, que mostra Gusttavo Lima rindo e batendo continência.

Quem também se posicionou sobre o assunto foi a advogada Deolane Bezerra. Em uma postagem no Instagram, a influenciadora comentou: “Eu vou ser vice! Brincadeira”.

Deolane Bezerra também se posicionou | Foto: Reprodução | Redes Sociais

É importante lembrar que Deolane foi presa na mesma operação que investigou Gusttavo Lima. Ambos foram alvo da Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro através de empresas de apostas online. O Ministério Público pediu o arquivamento da investigação contra Gusttavo Lima, enquanto Deolane teve a prisão preventiva revogada, mas continua investigada.

Gusttavo Lima presidente?

A assessoria do cantor disse que ele “colocou seu nome à disposição” para a eleição de 2026. Ao Metrópoles, o sertanejo disse que o Brasil “precisa de alternativas” e que quer “unir a população”, sem “essa história de direita e de esquerda”.

Até o momento, porém, Gusttavo Lima só demonstrou interesse mesmo, porque ele ainda não escolheu o partido pelo qual vai concorrer e não é filiado a nenhuma sigla no momento.

Ainda na entrevista ao Metrópoles, ele disse que pode ajudar o país. “Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor [...] Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026”, afirmou.