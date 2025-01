Após alta de hospital, Gusttavo Lima manda recado para fãs: "Abraço"

Artista deixou uma mensagem de Natal para os seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima mandou um recado para os fãs no Instagram após receber alta de um Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira, 24. O artista deixou uma mensagem de Natal para os seguidores.

“Feliz Natal! Que Jesus continue abençoando nossos lares e famílias. Um grande abraço do seu Embaixador”, escreveu Gusttavo Lima.

Gusttavo estava hospitalizado no local há três dias, com um quadro de dor abdominal. Com a alta, divulgado pelo cantor ao portal Leo Dias, Gusttavo poderá passar o Natal em casa com a esposa, Andressa Suita, e os dois filhos, Gabriel e Samuel.

Divulgado nessa segunda-feira, 23, o boletim médico do hospital informou que o cantor deveria receber alta nas próximas 48 horas. “O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas”, diz o comunicado.