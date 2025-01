Gusttavo Lima recebe alta médica após três dias internado

Em boletim médico, foi revelado que o sertanejo estava clinicamente estável - Foto: Reprodução | Instagram

Gusttavo Lima, que havia sido internado no último sábado, 21, após sentir fortes dores abdominais, recebeu alta médica, nesta terça-feira, 24, e poderá passar o Natal em casa com sua família, de acordo com informações do portal LeoDias. O cantor foi levado às pressas ao Hospital Vila Nova STAR, em São Paulo, e precisou cancelar sua apresentação no Villa Mix devido ao desconforto gastrointestinal.

Em boletim médico divulgado na segunda-feira, 23, foi revelado que o sertanejo estava clinicamente estável, com bom estado geral, mas ainda sem previsão de alta. O diagnóstico foi de intoxicação alimentar, e ele continuou a ser monitorado por uma equipe médica coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar. O comunicado também mencionou que Gusttavo Lima apresentava melhora significativa e, segundo sua assessoria, já acordou sem dor no dia seguinte.

“Gusttavo está bem melhor, mas segue internado. Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele”, afirmou a assessoria à coluna de Lucas Pasin, do UOL.

O cantor, que viajou ao Brasil exclusivamente para sua apresentação no evento, havia chegado ao país na tarde de sábado, quando começou a sentir os sintomas. Felizmente, com a melhora significativa, Gusttavo Lima foi liberado para retornar para sua casa, onde passará o Natal ao lado de Andressa Suita e de seus filhos.