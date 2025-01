Climão em viagem: Carlinhos Maia reúne Gkay e Álvaro e gera polêmica

Álvaro se manifestou sobre a situação em seus stories do Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Uma viagem organizada por Carlinhos Maia à Lapônia, na Escandinávia, para celebrar o Natal acabou expondo o distanciamento entre os influenciadores Gkay e Álvaro, que já foram melhores amigos. O clima de desconforto entre os dois chamou atenção dos seguidores, alimentando especulações sobre uma possível briga.

Pronunciamento de Álvaro

Na segunda-feira, 23, Álvaro se manifestou sobre a situação em seus stories do Instagram, revelando que não tinha interesse em viajar na companhia de Gkay. “Carlinhos falou assim: 'Gkay quer ir' [na viagem]. Eu falei: 'amigo, se ela for mesmo, você só me avisa que eu não faço questão de ir'. Quero passar o Natal com pessoas que gosto”, afirmou o influenciador.

Álvaro ainda contou que ficou surpreso ao encontrar Gkay na viagem. “Quando cheguei no hangar e vi ela lá, minha energia foi embora. Ela tava lá com aquela cara de sonsa”, desabafou. Apesar do desconforto inicial, Álvaro destacou que decidiu não deixar a presença dela interferir em sua experiência. “Perdoada, um beijo, obrigada, mas não preciso ficar mais perto. Ela já fez muito mal para mim enquanto era minha amiga e também quando deixou de ser.”

Carlinhos Maia, anfitrião da viagem, também se pronunciou sobre o assunto. Ele admitiu que sua tentativa de reunir os dois não deu certo. “Achei que trazendo ambos para o Natal, tudo ficaria para trás. Eu sou assim. Errei? Sim. Tentei fazer algo legal? SIM. Não deu certo, paciência”, lamentou.

O influenciador explicou que tinha boas intenções ao organizar a viagem e pediu para que seus amigos não fossem atacados. “Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui. Ninguém dos dois merece ataques. É Natal. Tempo de perdão e reconciliação”, ressaltou Carlinhos.

O motivo do afastamento

O distanciamento entre Gkay e Álvaro começou em 2023, após conflitos dentro do grupo que incluía outros influenciadores como Lucas Guedez e Rafa Uccman. Álvaro chegou a ser o único que mantinha contato com todos, mas o afastamento de Gkay tornou-se evidente nos meses seguintes. Desde então, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o motivo exato da ruptura.