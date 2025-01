Ludmilla perde processo por injúria racial e diz: "Jamais desistirei"

Marcão do Povo, na época apresentador do "Balanço Geral DF", chamou Ludmilla de “pobre macaca” - Foto: Reprodução | Instagram, SBT

Nesta terça-feira, 24, Ludmilla se manifestou em suas redes sociais sobre a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que absolveu Marcão do Povo da acusação de injúria racial. A sentença gerou revolta nas redes, e o termo "Justiça por Ludmilla" rapidamente se tornou um dos mais comentados no X (antigo Twitter).

Leia mais:

>> Climão em viagem: Carlinhos Maia reúne Gkay e Álvaro e gera polêmica

>> Cariúcha dispara sobre Neymar e Bruna Biancardi: "Já está ciente"

>> Clima natalino: Andressa Urach grava filme adulto com Papai Noel anão

“Muito obrigada pelo apoio e carinho de todos. Meus advogados vão recorrer dessa decisão, e eu jamais desistirei dessa luta”, afirmou a cantora em seus stories do Instagram.

O caso remonta a 2017, quando Marcão do Povo, na época apresentador do 'Balanço Geral DF', chamou Ludmilla de “pobre macaca” durante uma transmissão ao vivo. Ele comentou sobre uma notícia em que a cantora teria evitado tirar fotos com fãs, e, em tom depreciativo, disse: “Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo.”

Após o episódio, o jornalista foi demitido da Record. Em 2023, Marcão foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a um ano e quatro meses de prisão, além de uma indenização de R$ 30 mil. No entanto, ele recorreu, e em decisão recente, o STJ absolveu o apresentador, alegando que a condenação anterior foi baseada em um vídeo editado.

Os advogados de Ludmilla, por sua vez, já anunciaram que vão recorrer da decisão do STJ no início de 2025. “Confiamos que o colegiado reverterá a decisão, julgando a conduta do acusado criminosa e preconceituosa, impedindo, assim, um imenso retrocesso para a luta contra o racismo no País”, disseram em nota oficial.