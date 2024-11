Sofrência? Pablo do Arrocha ostenta Porsche de R$ 1 milhão em Salvador

Carro de Pablo é o 911 Carrera Cabriolet - Foto: Reprodução

Sofrência que nada! Pablo do Arrocha está feliz da vida e ostentando. O cantor foi flagrado desfilando pela avenida Paralela, em Salvador, conduzindo um conversível da marca Porsche. A cena foi filmada na manhã desta terça-feira, 29.

"Olha quem é que vai passar nesse carro aqui: Pablo", disse a motorista Carolina Pitangueiras, responsável por filmar o cantor.

O modeo ostentado pelo cantor é o Porsche 911 Carrera Cabriolet. O veículo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos graças aos 394 cavalos de potência. Já a velocidade máxima é de 291 km/h.

É difícil precisar qual o valor exato do carro do cantor, pois os veículos Porsche permitem personalizações que fazem o preço potencial subir tão rápido quanto a velocidade do possante. No entanto, este veículo, a depender do ano, costuma custar algo em torno de R$ 1 milhão.

Além de Pablo, outro famoso, o ex-lutador Arcelino 'Popó' Freitas, viralizou nas redes sociais nesta semana após revelar ser o dono do Tesla Cybertruck flagrado em Salvador. Este modelo, no Brasil, é vendido por R$ 2 milhões.