Solteiro, João Guilherme ativa modo ‘on’ e curte balada com amigos

João Guilherme está solteiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator João Guilherme ativou o modo ‘on’ após se separar de Bruna Marquezine, há cerca de um mês. Na noite da última quinta-feira, 20, ele foi flagrado se divertindo com alguns amigos em uma balada de São Paulo.

O evento aconteceu em uma badalada casa de eventos country, onde o clima estava no auge com a festa de lançamento de mais uma edição de rodeio do interior. A noite contou com a participação de artistas como Ana Castela e Luan Pereira.

Em entrevista ao Paparazziando, o ator falou sobre como está o coração: “Está ótimo! Muito obrigado pelo cuidado”. Na oportunidade, ele afirmou que mantém contato com Marquezine. “Sempre”, disse.

O namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine durou cerca de um ano e chegou ao fim em fevereiro de 2025.

A separação aconteceu somente 17 dias após a celebração do aniversário de João Guilherme, com a presença de Zé Felipe, Pedro Leonardo, Virginia Fonseca e Sasha Meneghel.