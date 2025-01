Suposto nome da filha de Neymar e Biancardi vem à tona; saiba qual

Neymar não escondeu a emoção com a chegada da filha - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar e Bruna Biancardi revelaram na última quarta-feira, 25, que estão esperando mais uma filha. A notícia foi anunciada durante o chá revelação realizado na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos e familiares do casal.

O momento foi compartilhado em vídeo nas redes sociais, onde Bruna expressou sua felicidade. “Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos!”, escreveu a influenciadora.

Fontes próximas ao casal, segundo o portal LeoDias, afirmam que o nome da bebê será Mel, escolha de Bruna aprovada por Neymar. Apesar de ainda não confirmado oficialmente pelos pais, o nome já gerou comentários entre os fãs.

Nos comentários da publicação, Neymar não escondeu a emoção com a chegada da filha. “Papai de três princesas. Que momento!”, celebrou o jogador.

Além de Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, também filha de Bruna Biancardi; e Helena, de 5 meses, de sua relação com Amanda Kimberlly.

Bruna, que está com quatro meses de gestação, finalizou sua mensagem com entusiasmo. “SEJA BEM-VINDA, FILHAAAAAA! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família :) Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!”.