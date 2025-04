Tem saco pra isso? Meu Ovo é um Show anuncia edição de 2025 em Salvador

Concurso acontece no dia 19 de abril - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos eventos mais aguardados da capital baiana pelo público LGBTQIAPN+ anunciou a edição de 2025 em Salvador. O concurso ‘Meu Ovo é um Show’ acontece no dia 19 de abril, às 20h30, no Clube 11, no bairro do Tororó.

A disputa já virou tradição e tem a missão de escolher o maior testículo, assim como o menor e o mais bonito, da cidade. Para 2025, a organização promete surpresas, embora ainda mantenha os detalhes guardados.

Os candidatos vão se apresentar de cueca com uma abertura, enquanto um corpo de jurados avalia o órgão. O vencedor do concurso vai ganhar um ovo de Páscoa e uma quantia em dinheiro.

Concurso acontece no dia 19 de abril | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A noite será conduzida por Bagageryer Spilberg, transformista e figura emblemática das noites soteropolitanas.

Os ingressos já estão disponíveis no Clube 11.