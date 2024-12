Thiago Nigro rebate críticas após comprar mansão de Neymar de R$ 40 mi

Thiago Nigro reagiu contra seguidora que o criticou - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Thiago Nigro decidiu se manifestar contra as críticas por ter comprado, juntamente com Maíra Cardi, um imóvel de R$ 40 milhões em São Paulo. O local pertencia a Neymar e a polêmica com o empresário ocorreu pelo fato dele orientar as pessoas a alugarem imóveis.

"Como fica aquela história de 'não compre imóvel, alugue'", declarou uma internauta no Instagram de Maíra Cardi.

Thiago Nigro reagiu contra a crítica e explicou a sua opinião: "É tão obsceno ler comentários dizendo que ensinei que alugar é melhor que comprar. O que ensinei foi: faça conta".

"Pode valer mais a pena alugar. Mostro os cálculos de ambas as situações há 8 anos! É muita ignorância", completou o coach de finanças.