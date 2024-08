Thiaguinho relembra encontro com Irmã Dulce: "Poderoso e lindo"

Thiaguinho publicou a foto nas suas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Thiaguinho usou as redes sociais, nesta terça-feira, 13, para prestar uma homenagem relembrar um momento em que esteve com Irmã Dulce. Data é marcada pelo dia que se celebra o processo de canonização da santa pelo Papa Francisco.

"É dia de relembrar o encontro mais poderoso e lindo que já tive na minha vida", escreveu Thiaguinho. Ele afirmou que encontrou Irmã Dulce durante uma viagem que fez a Salvador com os pais. "Eu tive a honra de sentar no colo e receber a benção de Irmã Dulce, quando criança", acrescentou o artista. "Meus pais me dizem a vida inteira que minha vida mudou naquele momento… E eu acredito!