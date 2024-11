Tiago Leifert se manifesta sobre caso Vini Jr e discute com influencer

Tiago Leifert se manifestou após polêmica - Foto: Reprodução | YouTube

Tiago Leifert decidiu se manifestar sobre a polêmica em que se envolveu nesta semana e chamou Sara Zarâ para participar de uma live em seu canal no YouTube. O encontro ocorreu após as suas falas envolvendo Vini Jr., que fizeram o famoso ser detonado.

Tudo começou após o apresentador dizer que o jogador de futebol deveria ter ido à premiação Bola de Ouro, mesmo perdendo o troféu. A influenciadora chegou a falar em seu Instagram: “Por que uma pessoa que sofre racismo não pode fugir dessa doença?”.

Nesta quinta-feira, 31, o ex-contratado da Globo convidou a influenciadora para um debate em seu canal no YouTube. Apesar de tentar minimizar a polêmica, o momento acabou gerando mais discussão.

“Aquela orientação que você deu não cabe em nenhum contexto, nem mesmo em futebol”, reclamou Sara Zarâ. “A Bola de Ouro é injusta a bastante tempo, é um prêmio individual polêmico porque fez um monte de merda nos últimos anos. São 100 jornalistas que participam de 100 países, um de cada país. O Vini perdeu por que foi vítima de racismo?”, perguntou Leifert.

“Eu não acho que seja por isso não”, respondeu a influencer. “Então a gente já tem um problema. Então a minha fala não é racista”, disparou o famoso.

A influenciadora, que tem mais de 400 mil seguidores, explicou: “O que a gente tá falando aqui, Tiago, (…) o assunto que foi levantado é justamente que foi preparado um ambiente hostil [para Vini Jr]. Pessoas da sua bolha têm dificuldades em entender que (…) não só o Vinicius como todo individuo preto passa por provocações ou crimes de racismo o tempo todo”.

Em seguida, Tiago Leifert ressaltou que Vini é maior do que a premiação e reclamou de ter sido chamado de racista: “Eu não acho que ele sofreu um complô racista e perdeu a Bola de Ouro. Tem racista naqueles 100 jornalistas lá? Não coloco minha mão no fogo. Mas tem um monte de gente que não votou no Vini porque não gosta do futebol dele".

Sara reagiu: “Só entenda uma coisa Tiago, que eu acho que você é bem inteligente pra isso. Você não foi cancelado, as pessoas estão argumentando em cima do que você disse. Eu não sei o que é pior, você falar ou se defender".