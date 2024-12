TikTok vai bloquear uso de “filtros de beleza” para menores de 18 anos

A regra deve ser aplicada no Brasil e no restante do mundo nas próximas semanas - Foto: Brent Lewin

A rede social TikTok vai restringir o acesso aos filtros de beleza para menores de 18 anos em uma tentativa de diminuir o impacto na saúde mental de crianças e adolescentes. O anúncio foi feito nessa terça-feira, 26, durante um Fórum de Segurança Europeu, em Dublin, na Irlanda.

Segundo a empresa chinesa, a regra deve ser aplicada no Brasil e no restante do mundo nas próximas semanas. As restrições não serão aplicadas aos filtros que foram “projetados para serem óbvios e engraçados”, afirma a rede social.



A restrição do aplicativo vem depois de uma pesquisa feita em vários mercados nacionais para examinar o papel das redes sociais na formação da identidade e do relacionamento dos adolescentes.



Antes do fim do ano, a empresa também anunciou que vai utilizar uma nova ferramenta com inteligência artificial (IA) para detectar a idade verdadeira dos usuários que tentarem mentir para fugir das novas restrições.

A alteração visa restringir o público adolescente a filtros como o Bold Glamour, que ganhou repercussão na internet por alterar a aparência dos utilizadores de forma mais realista, deixando a pele brilhante e convincente. Diferentemente de outros filtros, ele continua ativo, mesmo se há interferência durante o vídeo ou a foto.

“O nosso objetivo é ter uma abordagem que ponha a segurança em primeiro lugar”, explicou Chloe Setter, responsável pelas políticas públicas de segurança infantil do TikTok, em entrevista ao The Guardian.

Relatório da Internet Matters

A implementação da mudança ocorre devido a um relatório da organização sem fins lucrativos de segurança online infantil Internet Matters.

A instituição aponta que os “filtros de embelezamento contribuíram para uma visão de mundo distorcida na qual imagens aperfeiçoadas são normalizadas”.

De acordo com o relatório, as crianças enfrentam uma “pressão social significativa” para ter uma determinada aparência on-line. O TikTok promete ser mais rigoroso com o banimento de contas de usuários com menos de 13 anos.