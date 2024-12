Senado se prepara para votar PL que libera cassinos e jogo do bicho

Informação foi confirmada pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o plenário deve votar o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e libera o jogo do bicho no país nas próximas semanas.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa ainda no mês de junho por 14 votos a favor e 12 contra. Caso aprovado em plenário, sem destaques, a matéria vai à sanção presidencial.

"Essa é uma matéria que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e houve, de fato, um erro nacional termos permitido —o Brasil, o Congresso Nacional em outras legislaturas— a legalização de apostas esportivas através de celular sem haver a legalização dos jogos físicos. Essa premissa tem movido diversos parlamentares", disse.

Leia mais

>> Pacheco diz que pode encerrar vida pública em 2027: "Tendência"

>> Governo e Congresso esperam votar corte de gastos ainda neste ano

>>Pacheco contraria PSD e anuncia apoio a Alcolumbre no Senado

Pacheco afirmou que os senadores pediram para que o projeto fosse colocado em votação durante a reunião de líderes desta quinta.

A proposta trata sobre a criação de cassinos integrados a complexos de lazer, como prédios ou embarcações. O PL ainda estabelece que o jogo do bicho deixa de ser contravenção penal e torna-se legal.