Senado Federal debate legalização de cassinos nesta quinta

O Senado Federal vai debater nesta quinta-feira, 8, o projeto de lei conhecido como o PL dos Jogos de Azar, que trata sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional e prevê a instalação de cassinos no país.

O texto retornou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para a análise de emendas apresentadas em plenário.



A medida, proposta pelo ex-deputado federal Renato Vianna (MDB-SC), cria dois impostos — com arrecadação compartilhada entre os estados, Distrito Federal, municípios, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e os fundos de esporte e cultura.



Para os defensores, o PL traria ganhos ao país com o aumento da arrecadação e do número de turistas estrangeiros. Já os opositores do texto, alertam para o vício em jogos e a possibilidade do avanço da criminalidade envolvendo lavagem de dinheiro e exploração da prostituição.