Tom Zé tem alta hospitalar após acidente grave

Tom Zé - Foto: Divulgação

Internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o dia 11 de setembro, o cantor Tom Zé recebeu alta médica nesta terça-feira, 1º, confirmou o hospital. O músico foi hospitalizado após cair em sua casa e se queixar de dor de cabeça intensa e persistente.

“Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!", informou um post publicado nas redes oficiais do artista no dia 23 de setembro.

Nascido em 1936, em Irará, no interior da Bahia, ele aprendeu a gostar de música desde pequeno, ouvindo Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, samba-de-roda e os grandes cantores do rádio. Participou ativamente de um dos movimentos musicais mais importantes e conhecidos do país, a Tropicália. Em 2022, foi eleito para ocupar a cadeira 33 da Academia Paulista de Letras, sucedendo o humorista, apresentador e escritor Jô Soares, morto em agosto daquele ano.

Tom Zé completará 88 anos no próximo dia 11 de outubro.