Tonico Pereira fala da atual novela e da relação com o pai de 100 anos

O ator Tonico Pereira, de 76 anos, não deve se aposentar tão cedo. Ele está em cena na novela Volta por Cima interpretando Seu Moreira e, além disso, ele divide o tempo como o seu mais novo empreendimento: um boteco especializado em comida do Pará.

"Sempre achei a comida paraense a mais gostosa do Brasil. Então, resolvi abrir um boteco especializado no tema. Espero que eu não dê prejuízo de tanto comer lá", disse o ator em entrevista ao jornal O Globo.



Pereira disse também que começou a empreender aos 8 anos, afinal vem de uma origem humilde. Desde essa época já faliu oito vezes, mas acredita que continuará a fazer negócios. "Não é que os meus empreendimentos não tenham dado certo. O problema é que eu sempre fui traído pelas pessoas. Mas tudo bem. Isso me ensinou a superar as adversidades. Espero que eu não seja traído desta vez", comentou.

O ator falou também sobre os recentes problemas de saúde que enfrentou como pneumonias, trombose e diabetes. No entanto, isso não o impediu de trabalhar. "Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida", disse.

Ele disse ainda que possui um espectador fiel neste trabalho: o pai, Hernandes, que tem 100 anos de idade. "Ele me disse que só vai dormir depois de assistir "Volta por cima". Está gostando da novela", celebrou.

O ator é pai dos gêmeos Antônio Nicolau e Nina Sofia, de 18 anos, com sua atual mulher, a bailarina e coreógrafa Marina Salomão; e de Daniela, de 50, e Thaia, de 47, com a professora Eliane Pereira.