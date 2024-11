Único carro de Deolane é roubado: "Os outros estão apreendidos"

- Foto: Reprodução

O carro que Deolane Bezerra estava usando após deixar a prisão foi roubado. A influencer revelou nas redes sociais que o crime ocorreu na noite desta quinta-feira, 7, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, para onde ela foi para visitar o filho mais velho, Giliard Santos.

"Atenção meu povo do Tatuapé, Anália Franco, Vila Diva e região, acabaram de roubar o carro da minha mãe aqui na frente do prédio do Giliard. Devolve o carro dela. A gente já está sem carro", disse Deolane.

"Devolve meu carro. O resto está tudo preso", suplicou Solange.

O veículo em questão, uma Toyota modelo Hilux SW4, não foi apreendido pela Justiça por estar no nome da mãe da influencer. "Se vocês virem ele por aí, dá um salve em nós", pediu ela.

Deolane também esclareceu que o veículo foi furtado, não roubado, pois não teve nenhuma forma de violência ou grave ameaça no delito. "Nós subimos para o apartamento e, quando descemos, o carro não estava mais no mesmo local. Sabe quando a gente procura para ver se estava em outro local, não estava em nenhum lugar", completou ela.

Os carros de Deolane Bezerra foram apreendidos no mesmo dia em que a advogada foi presa pela primeira vez, em setembro deste ano, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Deolane e a mãe passaram quase 20 dias em presídios pernambucanos.