Van da banda Sorriso Maroto é recuperada após roubo no RJ

Sorriso Maroto teve van roubada - Foto: Divulgação

A polícia do Rio se Janeiro recuperou uma van do grupo Sorriso Maroto, que havia sido roubada em Belford Roxo, no último sábado, 21.

No momento do roubo, os integrantes do grupo não estavam no veículo. De acordo com informações da Band, a Polícia Militar foi acionada para logo após o ocorrido.

A banda afirmou, em comunicado à imprensa, que não houve prejuízo, e que todos os equipamentos estavam sendo utilizados para a montagem do show no Maracanã.