Vaza vídeo íntimo de Andressa Urach após bifurcação na língua

Andressa Urach teve vídeo íntimo revelado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach segue dando o que falar dias depois que de passar pelo procedimento para deixar a língua bifurcada. Nesta sexta-feira, 9, ela voltou a causar por causa do vazamento de um vídeo íntimo dela.

Lucas Ferraz, namorado da celebridade compartilhou o primeiro vídeo em que ela aparece fazer a estreia da língua bifurcada durante os atos sexuais.

"Para quem ficou curioso de ver o que a língua cortada faz", disparou o homem, no seu microblog X. De acordo com Andressa Urach, o vídeo foi registrado no oitavo dia de recuperação da cirurgia.

Após causar na mídia ao compartilhar o resultado de sua bifurcação de língua, ela fez questão de mostrar o dia a dia da cicatrização do órgão muscular e também chegou a dizer que aprovou o resultado no momento íntimo

Recentemente, Lucas chegou a falar nas redes sociais após rumores de que eles estavam se separando. Uma seguidora havia questionado o sumiço dos dois na internet e o criador de conteúdo adulto compartilhou uma foto ao lado da amada.