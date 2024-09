Veja detalhes do aniversário luxuoso de 15 anos de Rafa Justus

Aniversário de Rafa Justus aconteceu em hotel luxuoso de São Paulo - Foto: Reprodução | Instagram

Na noite desta sexta-feira, 30, foi comemorado o aniversário de 15 anos de Rafaella Justus, conhecida como Rafa Justus. Com muito requinte e luxo, com direito a decoração com diversas flores rosas, a comemoração foi realizada no luxuoso hotel JW Marriott, em São Paulo.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus reuniu 400 convidados no evento de debutante, que teve valsa, troca de looks, show surpresa de Kevinho e Pedro Sampaio, além de decoração digna de princesa.

A decoração da festa foi assinada por Andréa Guimarães. As mesas de doces, com mais de 3 mil peças de sabores e formatos diferentes, foram assinadas pela cake designer Mariana Junqueira.

Entre os convidados famosos, estiveram o apresentador Tom Cavalcante e sua família, o jornalista Cesar Filho e a esposa Elaine Mickely, a atriz e apresentadora Mariana Kupfer, o jornalista Celso Zucatelli e a esposa Ana Cláudia Duarte, o apresentador Rodrigo Faro com sua família, e o ex-jogador de futebol Cafu, com a esposa e a filha.

Rafa Justus se divertiu muito ao lado do jornalista César Tralli, seu padrasto e da avó Helô Pinheiro.

