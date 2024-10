Veja detalhes do casamento de Lana Del Rey com 'caçador de crocodilos'

Lana firmou relação com Jeremy Dufrene - Foto: Reprodução | Instagram

Sem comunicar aos fãs e nem sem alarde, a cantora Lana Del Rey, de 39 anos, se casou com Jeremy Dufrene, de 56, nesta quinta-feira, 26. Ele é um guia turístico de jacarés.

A informação, confirmada pelo jornal americano Daily Mail, foi divulgada pela revista Veja. A cerimônia discreta aconteceu em um lugar inusitado, um pântano. O local fica no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, o mesmo onde o noivo da cantora costuma fazer seus passeios turísticos de barco.

A cerimônia teve poucos convidados, entre eles os irmãos da noiva e o pai, Robert Grant, que a conduziu ao altar. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento que a artista e o agora esposo, fazem um passeio de barco de Dufrene, após o costumeiro ‘sim’. O barco estava atracado no cais e decorado com flores brancas.

Quem é o marido de Lana Del Rey?



Jeremy Dufrene, é “caçador de crocodilos”. Com o Instagram privado desde que as especulações do affair com a cantora surgiram, compartilha no TikTok suas experiências quando vai em busca dos animais.

Apesar do título que leva, vale ressaltar que ele nunca produziu conteúdo que expusesse maus tratos aos jacarés, pelo contrário, em alguns vídeos até os beija.