Quem é Vinicius Souza, novo amor de Anitta

Anitta e Vinicius Souza - Foto: Reprodução | Instagram @viniciusouza_8

Anitta está amando mais uma vez! A cantora movimentou as redes sociais nessa quarta-feira, 25, ao chegar de mãos dadas a um evento da Semana de Moda de Paris com o jogador Vinicius Souza. Tem também fotos do casal circulando.

Quem é Vinição

Conhecido como Vinição, o carioca de 25 anos joga, atualmente, pelo Sheffield United, que disputa a Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Ele chegou ao time em julho de 2023 e se destacou na Premier League, mesmo com o rebaixamento.

Ele atua como volante, se destaca pelo número de desarmes, e foi formado nas categorias de base do Flamengo. Vinicius fez parte do elenco profissional do time carioca entre 2019 e 2020, atuou em oito jogos e se sagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão, ambos em 2019.

Anitta e Vinição | Foto: Reprodução | Instagram @viniciusouza_8

Vinição foi vendido pelo Flamengo ao Lommel, da Bélgica, em 2020, por 12 milhões de euros (R$ 64,8 milhões, à época).



O clube belga, que pertence ao City Football Group, o emprestou ao Mechelen, também da Bélgica, e ao Espanyol, de LALIGA, antes de vendê-lo ao Sheffield United por 12,5 milhões de euros (R$ 67,4 milhões).

Anitta e Vinicius assumem relacionamento | Foto: Reprodução | Instagram @viniciusouza_8

Na Premier League, Vinicius Souza logo se adaptou e foi um dos raros destaques do rebaixado Sheffield United, com 38 jogos e um gol marcado na primeira temporada.



Além disso, ele despertou o interesse de clubes como Milan e Fulham na janela de transferências, mas o Sheffield segurou o volante brasileiro.

Na última rodada da Championship, Vinição foi capitão do clube pela primeira vez, na vitória por 1 a 0 sobre o Derby County.