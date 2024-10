Anitta assume romance com jogador de futebol; conheça o atleta

Anitta apareceu com jogador de futebol - Foto: Divulgação | Globo

Anitta surpreendeu ao surgir em um desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França, com o namorado, Vinicius Souza. Ela chegou sozinha ao local, mas foi embora sorrindo de mãos dadas com o atleta carioca.

Os rumores do romance entre os dois passou a ser assunto no começo do mês, quando a funkeira organizou uma festa depois de se apresentar no primeiro jogo da NFL no Brasil. Vinicius foi uma das presenças do evento e, na época, segundo o portal Condominio da Fifi, os dois já cravavam que estariam vivendo um namoro discreto.

Vinicius Souza é um atleta carioca, conhecido como 'Vinição', tem 25 anos e é o atual volante do Sheffield United, clube da Inglaterra. O rapaz já jogou no sub-20 e no elenco principal do Flamengo. Ele, porém, foi vendido para o clube belga Lommel SK em 2020.

O atleta tem dois filhos, Maria Eduarda, de 1 ano, que é fruto de um relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel, Théo, da sua relação com a estudante de Direito Victoria Leonor.