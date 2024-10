Vida difícil! Liz ganha "porquinho" para começar a economizar dinheiro

Liz é filha de Léo Santana e Lore Improta - Foto: Reprodução | Instagram

Em meio ao aniversário de sua filha Liz, que completa 3 anos nesta quinta-feira, 26, Lore Improta tem aproveitado para ensinar lições importantes sobre economia e o valor do dinheiro.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram nesta quarta-feira, 25, a dançarina e influenciadora digital compartilhou sua preocupação com a educação financeira da filha. Ela revelou que presenteou a pequena com um cofrinho, o famoso "porquinho", para ajudá-la a entender desde cedo a importância de poupar.

Lore explicou que o objetivo é quebrar o cofrinho no final do ano para contar quanto foi economizado, incentivando Liz a valorizar o dinheiro e praticar o hábito de economizar.

Liz ganhou bolo diferentão de aniversário



As comemorações pelo aniversário da pequena começaram mais cedo. Também na tarde de quarta, a filha de Lore Improta e Leo Santana ganhou um bolo super criativo.

Nos stories do Instagram, Liz aparece preparando um bolo de melancia decorado com outras frutas. Com forminhas nas mãos e um sorriso no rosto, a menina encantou a mãe, que registrou o momento com carinho.