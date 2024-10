Vídeo íntimo de Marina Sena com o namorado viraliza

O dançarino usou seu perfil no Instagram para se declarar para sua amada - Foto: Reprodução | Instagram

O dançarino Juliano Floss fez uma homenagem à namorada, Marina Sena, no dia em que ela completou 28 anos, nesta quinta-feira, 26. A declaração de amor, publicada no Instagram, incluiu um carrossel de fotos e vídeos que mostravam momentos do casal, junto desde junho. Contudo, um dos registros chamou a atenção dos seguidores.



Entre os momentos compartilhados, Juliano incluiu uma gravação em que aparece com Marina, que estava de biquíni em uma boia inflável. O vídeo mostrou um instante de "mão boba", porém o ângulo escolhido não agradou alguns dos seguidores, que criticaram a escolha de incluí-lo em um post romântico. Comentários pedindo a remoção do vídeo surgiram rapidamente.

"Que segundo vídeo horrível", escreveu um usuário. "Apaga que dá tempo", recomendou outro.

Seguindo o conselho, o loiro apagou o vídeo pouco depois da publicação. Na legenda, ele expressou seu carinho pela amada. "O meu paraíso seria ficar em um looping onde você sorri pra sempre. A mais talentosa, a mais inteligente, a mais engraçada e o coração mais puro que eu já vi, seu amor é o amor mais gostoso de todos, eu te amo e vou te amar pra sempre, obrigado por existir, Marina", disse, em um trecho.