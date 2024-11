VÍDEO: Leo Santana arranca elogios com rebolado sensual: "Não mostrem a Lore"

No vídeo, Leo Santana aparece esbanjando energia enquanto rebola ao som de “Criminosa” - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Leo Santana agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo cheio de gingado, mostrando todo o seu talento na dança e arrancando elogios dos fãs. Conhecido não apenas por seus sucessos no pagode, mas também por suas coreografias contagiantes, o “Gigante” não decepcionou, e o vídeo viralizou rapidamente entre os seguidores.

>>> Léo Santana reage ao ser anunciado no Festival Virada Salvador

No vídeo, Leo Santana aparece esbanjando energia enquanto rebola ao som de “Criminosa”, sua mais nova aposta. Bem-humorado, o cantor brincou com a esposa, Lore Improta, escrevendo na legenda: “Obs: não mostrem a Lore. Eu sei que vocês estavam c/ saudades desse #LSquebradeira”. Além disso, ele celebrou o encerramento da sua turnê de samba Paggodin. “De agora em diante é só agoniaaaaa”, prometeu.

Os comentários foram inundados por elogios e reações de fãs, amigos e colegas de profissão, que destacaram o carisma e a desenvoltura de Leo. “Apague ai que minha mãe te segue vei”, brincou o ex-BBB Lucas Pizane. “Swing não, além”, elogiou Ludmilla. “Ai, Lore, depois você fica brava comigo…tem culpa eu? Ele que provoca”, disparou David Brazil.

Confira o vídeo: