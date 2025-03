Virginia Fonseca é detonada por comemorar vídeo de filho doente

Virginia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca usou as redes sociais para comemorar os acessos que teve em vídeo sobre o filho doente. Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora acabou sendo criticada por causa da atitude.

Em seu perfil do Instagram, a esposa de Zé Felipe declarou que foram 15 milhões de visualizações nos stories em que falou do herdeiro doente. O bebê estava internado com bronquiolite desde 1º de março.

"Foram 15 milhões de pessoas aqui com a gente esses dias", comentou a influenciadora, que acabou sendo criticada pela postura.

No X, antigo Twitter, internautas postaram a imagem de Virginia Fonseca comemorando os acessos.

"Ela faz tudo pelo engajamento, o problema é que as pessoas continuam dando. Nunca vi tanto a foto de uma criança hospitalizada porque o pessoal ficou doido fala do sobre isso. Quando pararem de falar, dar moral, comentar, ela muda de estratégia", disse um.

"Uai mas ela fez o filho pra isso mesmo", ironizou outro. "O brasileiro tem exatamente o influencer que merece", criticou um terceiro.