Viúva de Arlindo Cruz exibe namorado dois meses após morte do cantor
A moça compartilhou um registro romântico ao lado do amado
Por Franciely Gomes
Babi Cruz compartilhou uma nova foto romântica ao lado de seu namorado, André Caetano, nesta quinta-feira, 9. A viúva do cantor Arlindo Cruz posou colada com o empresário, com quem mantém um relacionamento desde 2022, quando o sambista ainda estava vivo.
O que chama atenção é que Arlindo faleceu há dois meses, no dia 8 de agosto, de falência múltipla de órgãos, causada em decorrência de complicações por um AVC hemorrágico sofrido em 2017.
Apesar de manter um relacionamento enquanto ainda era casada com o cantor, Babi nunca deixou de cuidar dele. Em um desabafo, ela afirmou que seu amor por Arlindo nunca acabaria.
“Não foi a falta de sexo que me fez pensar num novo relacionamento. Foi a solidão. Eu passei a minha vida inteira casada, com meu marido do meu lado, entre idas e vindas, aos trancos e barrancos, como qualquer relacionamento. E essa solidão foi o que somou para que eu pudesse abrir meu coração para ter um relacionamento. A gente só tem essa vida”, disse ela em seu livro.
