"Vou falar tudo", promete Deolane Bezerra após ser solta da prisão

Deolane foi solta nesta terça-feira - Foto: Reprodução

Deolane Bezerra e a sua mãe, Solange Bezerra, surgiram nas redes sociais logo após saírem da prisão nesta terça-feira, 24. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a advogada prometeu falar sobre todos os acontecimentos da prisão.

“Gente, nós vamos conversar ainda, tá?! Estou aqui com mamis contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu! Vou falar tudo com vocês aqui, só estou organizando as ideias, porque eu fui querer ser amostradinha e passei mais 14 dias presa. É tanta coisa para contar, mas eu estou firme e forte”, declarou Deolane.

No feed da rede social, a advogada agradeceu a Deus pela soltura e deixou uma mensagem carinhosa para a matriarca. “A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora sem a senhora nunca. Obrigada por tudo minha super mãe. Esperei com paciência no SENHOR, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. “Salmos 40”. Obrigada Deus, eu sempre confiei em Ti”, escreveu Deo na legenda de uma foto ao lado da mãe.