Voz de Mufasa e Darth Vader, James Earl Jones morre aos 93 anos

O mundo artístico perdeu hoje uma de suas maiores vozes e lendas do cinema. James Earl Jones, conhecido por sua atuação icônica e por emprestar sua voz ao vilão Darth Vader na saga Star Wars, faleceu aos 93 anos, nesta segunda, 9. Com uma carreira que se estendeu por mais de sete décadas, o ator deixou um legado indiscutível no teatro, cinema e televisão.

Jones foi um dos poucos atores a ser aclamado tanto por sua presença física quanto por sua poderosa voz, que também marcou o personagem Mufasa em O Rei Leão (1994). Sua habilidade de capturar emoção com profundidade e intensidade lhe rendeu diversos prêmios e indicações ao longo de sua carreira, incluindo um Tony Award e um Emmy.

Além de seus papéis memoráveis, Jones também foi um defensor apaixonado da diversidade no entretenimento, sempre destacando a importância da representação no cinema e na televisão.

Fãs e colegas de todo o mundo lamentam a perda do ator, reconhecendo sua contribuição monumental para as artes.