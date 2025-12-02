ENTRETENIMENTO
Wagner Moura apresenta prêmio no Gotham Awards 2025
Ator apresentou a categoria Diretor Revelação
Por Victoria Isabel
Indicado na categoria de Melhor Performance de Protagonista por O Agente Secreto, Wagner Moura marcou presença no Gotham Awards, realizado nesta segunda-feira, 1º, em Nova York. Considerado um dos principais eventos dedicados ao cinema independente, o prêmio abre oficialmente a temporada de premiações do audiovisual.
Ao lado da atriz Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria), Wagner apresentou o troféu de Diretor Revelação, fazendo todo o discurso em inglês -momento que levou os fãs brasileiros à loucura nas redes sociais. O prêmio foi entregue ao britânico Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai.
Na disputa por Melhor Performance de Protagonista, Wagner acabou perdendo para Sopé Dìrísù, vencedor da categoria pelo filme My Father's Shadow.
O diretor Kleber Mendonça Filho também foiindicado na premiação. Ele concorreu na categoria Melhor Roteiro Original por O Agente Secreto. Apesar de representar o Brasil na disputa por uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, o longa não recebeu indicação ao Gotham Awards nessa categoria.
Veja vídeo:
entendi tudo lindo continua #TheGothams2025 pic.twitter.com/CHZFkTMPBE— Acervo Wagner Moura (@acervowagmoura) December 2, 2025
