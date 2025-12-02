Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Wagner Moura apresenta prêmio no Gotham Awards 2025

Ator apresentou a categoria Diretor Revelação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/12/2025 - 6:47 h
Imagem ilustrativa da imagem Wagner Moura apresenta prêmio no Gotham Awards 2025
-

Indicado na categoria de Melhor Performance de Protagonista por O Agente Secreto, Wagner Moura marcou presença no Gotham Awards, realizado nesta segunda-feira, 1º, em Nova York. Considerado um dos principais eventos dedicados ao cinema independente, o prêmio abre oficialmente a temporada de premiações do audiovisual.

Ao lado da atriz Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria), Wagner apresentou o troféu de Diretor Revelação, fazendo todo o discurso em inglês -momento que levou os fãs brasileiros à loucura nas redes sociais. O prêmio foi entregue ao britânico Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai.

Na disputa por Melhor Performance de Protagonista, Wagner acabou perdendo para Sopé Dìrísù, vencedor da categoria pelo filme My Father's Shadow.

Ator abandona carreira para virar policial
Tirullipa detona adultério após trair esposa: "Não é necessário"
Leo Lins debocha de morte de homem atacado por leoa

O diretor Kleber Mendonça Filho também foiindicado na premiação. Ele concorreu na categoria Melhor Roteiro Original por O Agente Secreto. Apesar de representar o Brasil na disputa por uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, o longa não recebeu indicação ao Gotham Awards nessa categoria.

Veja vídeo:

